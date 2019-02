Smartphone met uitschuifbaar qwerty-toetsenbord krijgt stereospeakers

De aankomende smartphone van start-up Livermorium met uitschuifbaar qwerty-toetsenbord krijgt stereospeakers, een 3,5mm-jack en een usb-c-poort. Bovendien ondersteunt hij 4g op alle banden die in de Benelux in gebruik zijn.

De smartphone krijgt dualsim-ondersteuning, maar gebruikers moeten kiezen tussen een tweede simkaart of uitbreidbare opslag, schrijft het bedrijf in zijn meest recente nieuwsbrief. Het toestel krijgt een vingerafdrukscanner aan de rechterzijkant van het apparaat voor biometrische authenticatie. Bovendien maakte het bedrijf bekend dat het gaat proberen te werken met ontwikkelaars van LineageOS en Sailfish OS om die software op de telefoon werkend te krijgen. Standaard draait de smartphone Android 9.0 met aanpassingen om de launcer en apps beter in landscape te laten werken.

Livermorium maakte al eerder details bekend van zijn aankomende smartphone, waaronder een vijfregelig toetsenbord met Fn-, Alt- en Ctrl-toetsen aan beide kanten en een 6"-oledscherm. De telefoon moet nog voor eind maart uitkomen. De Britse start-up zou eerst een Moto Mod maken voor Lenovo's Moto Z-serie van smartphones, maar heeft er nu voor gekozen om een hele smartphone te ontwerpen rond het idee van een uitschuifbaar toetsenbord.

Smartphones met fysieke toetsenborden zijn zeldzaam geworden. TCL brengt een of twee keer per jaar een BlackBerry met fysiek toetsenbord uit, maar dat waren in de afgelopen jaren verticale sliders.