Windows Mixed Reality-headset HP Reverb heeft lcd's met 2160x2160 pixels per oog

HP heeft een nieuwe Windows Mixed Reality-headset aangekondigd. De HP Reverb gebruikt lcd's met een resolutie van 2160x2160 pixels per oog en heeft een beeldhoek van 114 graden. Eind april komt de headset uit, voor 599 dollar.

De resolutie van de HP Reverb is hoger dan die van andere Windows Mixed Reality-headsets tot nu toe. In de eerste generatie van dergelijke headsets zaten lcd's met 1440x1440 pixels per oog. Samsung kwam al wel met een variant met oledpanelen met 1600x1440 pixels en HTC stopte die schermpjes later ook in zijn Vive Pro-headset.

Ook is de beeldhoek van de HP Reverb iets groter dan die van vorige WMR-headsets en concurrerende brillen. Volgens HP is het blikveld 114 graden. Bij de eerste WMR-headset van het merk was dat zo'n 100 graden. Verder is het ontwerp een stuk compacter en lichter. De headset weegt zo'n halve kilogram en dat moet de ergonomie ten goede komen.

Net als alle andere Windows Mixed Reality-headsets werkt de HP Reverb met het vr-platform van Microsoft en is er compatibiliteit met Steam VR. De headset werkt met dezelfde inside-out trackingtechniek met camera's op de headset en bluetoothcontrollers met lichtsignalen. Die controllers zijn dezelfde als de varianten die bij de eerste WMR-headset van HP werden geleverd.

De bril ondersteunt ook de passtrough-functie waarmee gebruikers het beeld van de camera's kunnen zien terwijl ze de bril dagen. Op die manier kunnen gebruikers om zich heen kijken in de fysieke ruimte zonder de bril af te zetten.

HP maakt twee versies van zijn Reverb-headset. Er komt een versie voor consumenten en die kost 599 dollar. Daarnaast verschijnt er een Pro Edition voor 649 dollar. De Pro-versie is hardwarematig gelijk, maar heeft een losse kabel van 0,6 meter en is voorzien van een gezichtsmasker van stof. Eind april komen de vr-brillen uit in de VS, wanneer ze naar de Benelux komen en voor welke prijs, is nog niet bekend.