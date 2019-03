Bèta iOS 12.2 hint op 'spoedige' introductie van draadloze AirPower-oplader

In bètaversie 6 van iOS 12.2 zijn sporen gevonden die wellicht wijzen op een aanstaande introductie van de AirPower. De draadloze oplaadplaat van Apple laat al anderhalf jaar op zich wachten en werd zelfs meer dan eens doodverklaard. Wellicht komt het gadget er dus alsnog.

9to5Mac ontdekte in de jongste bètaversie van iOS 12.2 voor het eerst concrete ondersteuning voor de AirPower. Zo zit in het besturingssysteem onder meer specifieke code die verantwoordelijk is voor de herkenning van verschillende toestellen. De AirPower kan tot drie apparaten tegelijk draadloos opladen, waarbij het toestel met het grootste scherm de accustatus van alle gadgets op de laadplaat weergeeft. Ook zijn er coderegels gevonden die betrekking hebben op de 3d-animatie die op het scherm wordt getoond als het opladen begint.

Volgens 9to5Mac kunnen deze sporen in iOS 12.2 erop wijzen dat de AirPower nu echt een keer het levenslicht gaat zien. Apple houdt op 25 maart een persevenement dat waarschijnlijk grotendeels in het teken van de nieuwe streamingdienst van het bedrijf zal staan. Het valt echter niet helemaal uit te sluiten dat Apple daar ook de AirPower boven de doopvont houdt. Eerder deze week introduceerde de fabrikant al een vernieuwde iPad Air en iPad mini, en krachtigere iMacs.

Apple ondervond na de preview van de AirPower in 2017 verschillende problemen bij de productie van het toestel. Zo bleek de mat te heet te worden, waardoor apparaten niet zo snel kunnen opladen en accu's van apparaten ook opwarmden, waardoor ze sneller slijten. Verder lukte het niet goed om de hardware en software van compatibele iPhones, AirPods en Apple Watches te laten samenwerken.