Gerucht: Apple heeft draadloze lader AirPower in productie genomen

Apple zou zijn draadloze lader AirPower in productie hebben genomen. Dat wijst erop dat de draadloze lader voor iPhones, Apple Watch en AirPods ergens in de komende tijd zal gaan uitkomen.

ChargerLab meldt van twee bronnen te hebben gehoord dat Apple de productie aan het starten is. Luxshare Precision, het bedrijf dat ook AirPods produceert, zou al begonnen zijn en Pegatron zou volgende week beginnen. ChargerLab baseert zich op medewerkers van de toeleveranciers in kwestie.

Als de productie op gang zou zijn, zal de release vermoedelijk ergens in de komende maanden moeten plaatsvinden. Het is niet de eerste keer dat iemand claimt dat de release van de lader dichterbij komt. Ontwikkelaar Steve Throughton-Smith, die vaak informatie uit de software van Apple haalt, claimde twee weken geleden dat de obstakels voor de productie weg zijn. Apple heeft nog geen datum bekendgemaakt of en wanneer de lader in de verkoop zal gaan.

Er waren diverse problemen met de productie, volgens een eerder gerucht. Ten eerste werd de mat te heet, waardoor apparaten niet zo snel kunnen opladen en accu's van apparaten ook opwarmen, waardoor ze sneller slijten. Daarnaast lukte het niet goed om de hardware en software van compatibele iPhones, AirPods en Apple Watch-exemplaren te laten samenwerken, waardoor het laden niet goed ging. Het derde probleem was interferentie. Om de drie apparaten van verschillende groottes op te laden, zijn verschillende formaten spoelen nodig.

De AirPower heeft volgens ChargerLab 22 spoelen in een 8-7-7-configuratie om de apparaten draadloos te laden. Apple kondigde de AirPower in september 2017 aan, samen met de iPhone 8, 8 Plus en X. De mat moet tegelijkertijd een iPhone, Apple Watch en doosje van AirPods moeten kunnen opladen. Hij had vorig jaar moeten uitkomen, maar dat is niet gebeurd.