Gerucht: Apple heeft ontwikkeling AirPower weer opgepakt

Apple werkt volgens een gerucht weer aan zijn draadloze oplaadmat AirPower. Begin vorig jaar annuleerde Apple dat in 2017 aangekondigde product, na tegenslagen bij de ontwikkeling. Het is niet zeker of het product er alsnog komt.

Volgens YouTuber Jon Prosser heeft Apple het project intern weer opgepakt. Er zou gezocht worden naar manieren om de hitte beter kwijt te raken. Prosser stelt dit bij meerdere bronnen geverifieerd te hebben. De YouTuber heeft eerder juiste informatie over de Google Pixel 4 naar buiten gebracht, maar in hoeverre zijn bronnen bij Apple juist zijn, moet nog blijken.

Begin dit jaar zei analist Ming-Chi Kuo dat Apple werkt aan een kleinere draadloze oplaadmat, die in de eerste helft van dit jaar uit moet komen. Het is niet duidelijk of die kleinere versie ook de naam AirPower zal krijgen. Mogelijk heeft de ontwikkeling waar Prosser over spreekt daar mee te maken.

Apple kondigde zijn AirPower in september 2017 aan, bij de presentatie van de iPhone X en iPhone 8. De oplaadmat was bedoeld om meerdere apparaten, zoals een iPhone en Apple Watch, tegelijk draadloos te laden. Na de introductie bleef het stil en de draadloze oplader kwam nooit uit. Eind maart vorig jaar annuleerde Apple het product, naar eigen zeggen omdat het niet lukte om het product aan zijn standaarden te laten voldoen. Eerder was via gesprekken met medewerkers naar buiten gekomen dat de mat te heet zou worden en dat interferentie een probleem zou zijn.