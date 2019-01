'Bèta iOS 12.2 bevat set-upscherm voor nieuwe AirPods'

De bèta van iOS 12.2 zou een nieuw set-upscherm bevatten om Hey Siri in te stellen op AirPods. De huidige AirPods ondersteunen die functie niet. Eerder gingen al geruchten dat de nieuwe draadloze oortjes snel zouden moeten uitkomen.

De set-up voor Hey Siri op AirPods is momenteel verborgen, claimt 9to5 Mac. De AirPods zullen de stemherkenning doen om te bepalen of het de gebruiker is die praat en of die inderdaad Hey Siri zegt. Dat zou het mogelijk maken om de assistent aan te roepen zonder de telefoon uit de zak te halen.

Er gaan al langer geruchten over de komst van nieuwe AirPods. Zo keurde de stuurgroep Bluetooth SIG de oortjes al goed. De nieuwe AirPods zouden beschikken over bluetooth 5.0 en een nieuwe generatie W-chip voor het maken van de verbinding met iPhones. Ook zouden er nieuwe manieren in zitten om de gezondheid in de gaten te houden.

Apple toonde in de openingsvideo van de iPhone-keynote al AirPods met Hey Siri-ondersteuning. De dame in de video riep toen Siri aan via haar oortjes, een functie die niet mogelijk is met de huidige generatie draadloze oortjes.