LG maakt eerste details bekend van komende high-end smartphone

LG heeft de eerste details bekendgemaakt van de smartphone die de fabrikant volgende maand gaat aankondigen op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Het gaat om een toestel met 5g-ondersteuning.

De 5g-telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 855-soc met X50-modem, schrijft LG. Het toestel zal uitkomen in Zuid-Korea, de Verenigde Staten en diverse Europese landen. Daar zullen Nederland en België vermoedelijk niet tussen zitten, want hier zijn geen 5g-netwerken actief. Dat komt pas vanaf volgend jaar. LG zou alsnog de telefoon kunnen uitbrengen, maar die ondersteunt geen 5g.

LG heeft een 4000mAh-accu in de telefoon gezet en dat is een accu met meer capaciteit dan in andere recente high-end smartphones. Die grotere accu is nodig om de gebruiksduur op peil te houden met een 5g-verbinding, dat vooralsnog meer stroom lijkt te gaan kosten dan 4g.

De telefoon heeft bovendien meer koeling nodig, zo zegt de fabrikant. Daarom is de heatpipe uit vorige LG's verruild voor een vapor chamber. Die manier van koeling was al in sommige modellen van andere fabrikanten te vinden.

LG stuurde deze week uitnodigingen voor een persconferentie over een maand in Barcelona. De fabrikant hintte daarbij op een smartphone met gebarenbesturing.