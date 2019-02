'LG blijft smartphones maken omdat andere producten eraan gerelateerd zijn'

De ceo van LG Electronics, Qiao Yujin, heeft laten weten dat zijn bedrijf niet zal stoppen met het maken van smartphones, omdat volgens hem de producten van enkele andere bedrijfsonderdelen van LG aan smartphones gerelateerd zijn.

Volgens Qiao Yujin gaat het dan onder meer om de bedrijfsonderdelen die producten voor auto's en huishoudelijke apparaten maken, schrijft GizChina. Hij meldt dat de producten van deze onderdelen 'gerelateerd zijn aan smartphones'; om die reden heeft LG volgens de ceo niet overwogen om uit te smartphonesector te stappen. Hij stelt dat LG in het tweede jaar zit van een herstructurering van de smartphonetak en dat deze operatie zal doorgaan tot volgend jaar.

Onlangs publiceerde LG de recentste kwartaalcijfers, waaruit bleek dat het bedrijf in het vierde kwartaal van vorig jaar 16 procent minder smartphones leverde. Dat was de belangrijkste reden voor het feit dat het bedrijf een flink lagere winst boekte. De mobiele divisie is al jarenlang een zorgenkindje voor LG, in tegenstelling tot onderdelen die voertuigcomponenten en huishoudelijke apparaten maken. Het gaat dan om infotainmentsystemen voor auto's, wasmachines en koelkasten. De onderdelen die deze producten maken draaien relatief goed, in tegenstelling tot het LG-onderdeel dat smartphones maakt.