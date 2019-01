LG leverde afgelopen kwartaal 16 procent minder smartphones

LG meldt dat het in het afgelopen vierde kwartaal van vorig jaar minder smartphones heeft geleverd. Daardoor heeft het hele concern een beduidend lagere winst heeft geboekt, zo zegt het Zuid-Koreaanse bedrijf.

LG geeft bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers geen exacte cijfers over het aantal geleverde smartphones, iets dat de fabrikant tot enkele jaren geleden wel deed. Het bedrijf meldt dat ondanks het uitbrengen van een 'nieuw competitief premiumproduct' de leveringen met 16 procent omlaag gingen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dat premiumproduct is vermoedelijk de V40 ThinQ die binnenkort in de Benelux verschijnt.

Bij het onderdeel dat verantwoordelijk is voor de productie van televisies ging het beter, maar ook hier was sprake van een lichte daling in de leveringen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017. De fabrikant wijt dit aan meer concurrentie en ongunstige wisselkoersen. LG zegt dat het in de komende jaren de omzet en winst bij dit home entertainment-onderdeel wil laten groeien door zich te richten om meer leveringen van oled-tv's en lcd-tv's met relatief grote schermen.

Twee andere onderdelen presteerden relatief goed, met name het onderdeel dat voertuigcomponenten maakt. Daar stegen de leveringen met 71 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, wat LG toeschrijft aan massaproductie van nieuwe producten voor de infotainmentsector en de markt voor autoverlichting, waar de fabrikant door de overname van het bedrijf ZKW ook actief in is. Bij het LG- onderdeel dat wasmachines en koelkasten maakt was er een toename van de leveringen van 3,3 procent.

De winst van LG kwam in het afgelopen kwartaal uit op omgerekend 67,1 miljoen dollar, terwijl dat een jaar eerder nog 331 miljoen dollar was. De omzet kwam uit op 14 miljard dollar, wat een daling van zeven procent is ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2018 kwam de omzet uit op 54,4 miljard dollar, wat een record is voor het bedrijf. De winst kwam over het gehele vorige jaar uit op 2,4 miljard dollar, een stijging van tien procent ten opzichte van 2017.