LG's omzet uit televisies en soundbars daalde in 2022 door teruglopende vraag

LG Electronics heeft de kwartaalcijfers van het laatste kwartaal van vorig jaar bekendgemaakt en daarmee ook de cijfers over heel 2022. Daaruit blijkt dat de omzet uit de verkoop van televisies en soundbars is gedaald. Volgens het bedrijf komt dat door de verminderde vraag.

LG Electronics geeft bij de bekendmaking van de financiële resultaten en een uitgebreidere toelichting geen exacte cijfers over de gedaalde verkoopcijfers, maar duidelijk is wel dat de omzet van LG's Home Entertainment-onderdeel is gedaald. Waar bij dit onderdeel in 2021 nog sprake was van een jaaromzet van in totaal omgerekend 12,8 miljard euro, bleef dit in 2022 steken op 11,7 miljard euro. Onder dit onderdeel valt onder meer de verkoop van oled-tv's.

De Koreaanse fabrikant wijt deze daling aan geopolitieke risico's die voortvloeien uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en een zwakkere vraag vanuit consumenten. Dat laatste vindt zijn oorzaak in de zorgen over de wereldwijde economische neergang, aldus LG. Ook de winst bij dit onderdeel is ten opzichte van 2021 gedaald door gestegen marketingkosten om de bestaande inventaris te kunnen verkopen tijdens de feestdagen. LG denkt dat de economische tegenwind en daarmee de dalende vraag zich dit jaar zullen doorzetten.

Over de hele linie deed LG het wel goed. Het bedrijf behaalde vorig jaar een totaalomzet die voor het eerst boven de 59,5 miljard euro uitkwam; de omzet steeg ten opzichte van 2021 met 12,9 procent. Dit is vooral bereikt door de goede resultaten van de divisie die huishoudelijke apparaten maakt, waaronder koelkasten en wasmachines. Ook het onderdeel dat verantwoordelijk is voor automotiveonderdelen, droeg bij aan de gestegen jaarcijfers.