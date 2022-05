LG behaalt recordkwartaalomzet en -winst door grote vraag naar oled- en lcd-tv's

LG behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een recordomzet en -winst, mede door de grote vraag naar oled- en duurdere NanoCell-lcd-tv's. De smartphonedivisie was LG's enige bedrijfsonderdeel dat minder winst maakte, al bleef de omzet wel gelijk met vorig jaar.

De Home Entertainment-divisie van LG, waar de tv's van het bedrijf onder vallen, behaalde in het eerste kwartaal een omzet van omgerekend 2,99 miljard euro. Dit is 34,9 procent meer dan een jaar eerder. De winst kwam neer op omgerekend 299 miljoen euro, 23,9 procent meer dan een jaar eerder.

LG schrijft dat deze stijgende cijfers voornamelijk het gevolg zijn van goede verkopen in Noord-Amerika en Europa. Er was een grote vraag naar oled-tv's en premium-lcd-tv's en het bedrijf wil hier dit jaar daarom verder op focussen.

LG's bedrijfsonderdeel voor autocomponenten behaalde met omgerekend 1,4 miljard euro een omzet van 43,5 procent hoger dan een jaar eerder. Deze bedrijfstak draaide omgerekend 518.777 euro verlies, het kleinste verlies in een jaar tijd. LG zegt dat dit verlies verkleinde door een herstellende vraag naar auto-onderdelen, voornamelijk in Noord-Amerika en Europa.

De smartphonetak van LG behaalde een omzet van omgerekend 740 miljoen euro, ongeveer gelijk met een jaar eerder. Het verlies groeide met 28 procent naar omgerekend 208 miljoen euro. LG stopt eind juli met het maken en verkopen van smartphones.

LG Electronics had in het eerste kwartaal een totaalomzet van omgerekend 13,95 miljard euro en een winst van omgerekend 1,12 miljard euro. Dit zijn de hoogste kwartaalcijfers in de geschiedenis van het Zuid-Koreaanse elektronicamerk. De bedrijfswinst van 8,1 procent van de omzet is daarnaast een record voor het eerste kwartaal. Het bedrijf zegt dat deze recordcijfers komen doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen en daardoor meer huishoudelijke apparaten en entertainmentapparaten kopen.