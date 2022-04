LG komt met update voor vrr-issue met verhoogde zwartwaarden op oled-tv's

LG brengt vanaf dinsdag een update uit voor zijn oled-tv's van vorig jaar. Daarin wordt een issue geadresseerd waarbij sprake kan zijn van verhoogde zwartwaarden bij variable refresh rate. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze firmware het probleem geheel zal oplossen.

LG begint dinsdag met het uitbrengen van nieuwe firmware voor dit probleem. Deze firmware wordt geleidelijk aan uitgebracht waarbij de ondersteuningspagina's voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk als eerste aan de beurt zullen zijn, schrijft FlatpanelsHD op basis van informatie van LG. Daarna komen andere regio's aan de beurt.

De nieuwe firmware introduceert een nieuwe instelling in het menu van de oled-tv's, genaamd 'Fine Tune Dark Areas'. Daarmee kunnen gebruikers handmatig de zwartwaarden aanpassen als vrr is ingeschakeld. Na het doorvoeren van de firmware is deze nieuwe optie te vinden in het menugedeelte dat over de beeldinstellingen gaat, onder de additionele instellingen.

Het gaat om firmware-versie 03.21.18 voor de CX en GX, maar er komt ook eenzelfde firmware-update met een ander nummer voor de BX en de ZX. Op het moment van schrijven lijkt deze nieuwe firmware nog niet te zijn verschenen op bijvoorbeeld de Nederlandse, Duitse of Britse ondersteuningspagina's van LG. De fabrikant geeft aan dat het van plan is de nieuwe feature ook uit te brengen voor de oled-tv's uit 2019, maar een tijdsschema daarvoor heeft LG nog niet.

Vorig jaar bevestigde LG het bestaan van dit vrr-issue op zijn oled-tv's uit 2019 en 2020, waarbij er ongewenste luminantiewisselingen kunnen optreden in donkere scènes. Zodra vrr is ingeschakeld, verschuift de gammawaarde of de helderheid, waardoor donkere gebieden in games er grijzer en onrustiger uitzien. Vrr moet hier overigens begrepen worden als de algemene naam voor de verschillende technieken om de verversingssnelheid van de televisie te synchroniseren met de output van de gpu; het speelt ook voor FreeSync en G-Sync. Er zijn ook gebruikers die melding maken van flikkeringen in het beeld zodra vrr wordt ingeschakeld.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat LG het probleem geheel kan wegnemen met de nieuwe firmware, aangezien het te maken heeft met de oledpanelen van LG Display, die in alle huidige oled-tv's zitten. De Oled Association ging eerder in op dit issue. De gammacurven voor deze panelen zijn vastgezet voor 120Hz door middel van een vaste tijd voor het aanbrengen van spanning. Vrr wordt juist gebruikt voor waarden lager dan 120Hz. Bij framerates die daar onder komen, is de gammacurve inconsistent met de framerate, waardoor donkergrijze delen van een beeld kunnen gaan flikkeren. De Oled Association neemt aan dat LG Display dit zal oplossen door verschillende gammacurven aan te brengen die geoptimaliseerd zijn voor lagere framerates. Mogelijk kan een structurele oplossing pas worden bereikt voor de oled-tv's van dit of volgend jaar.