Maker Denon- en Marantz-receivers erkent HDMI-probleem doorgifte 4k120-signalen

Het Duitse c't Magazine berichtte onlangs dat tijdens tests problemen optraden bij de toepassing van HDMI 2.1-receivers, waardoor een 4k120-signaal niet werd doorgegeven naar de tv. Het zou gaan om HDMI-probleem bij de receivers. De maker van Denon- en Marantz-receivers bevestigt dit.

In een reactie aan redacteur John Archer, die op Forbes publiceert, heeft Sound United, de fabrikant van Denon- en Marantz-receivers, aangegeven dat sommige nieuwe bronapparaten bedoeld voor gaming, die 4k met 120Hz ondersteunen, wellicht niet volledig werken met Denon- of Marantz-8k-receivers.

Het bedrijf spreekt over een incompatibiliteitsprobleem door een mismatch van de HDMI-chipset tussen de apparaten. "Zodra het getroffen systeem is verbonden met een receiver via een 8k-HDMI-input en wordt ingesteld op 4k en 120Hz, en de 4K Signal Format-optie van de receiver is ingesteld op 8K Enhanced, kunnen gebruikers wellicht niet het videosignaal van de bron op hun scherm zien. En wellicht horen ze ook niet de audio van de bron zoals verwerkt door de receiver. Dit probleem is alleen aanwezig bij een scherm dat 4k met 120Hz ondersteunt", aldus Sound United.

Oplossing nog onbekend

De fabrikant biedt zijn excuses aan, zegt dat het dit probleem momenteel verder onderzoekt en dat er later een permanente oplossing komt. Hoe die oplossing eruit ziet en wanneer die komt, is nog onbekend. Sound United zegt binnenkort met een tijdlijn te komen voor het bieden van een permanente oplossing. Het is niet onwaarschijnlijk dat een oplossing zou kunnen betekenen dat de bewuste receivers teruggestuurd moeten worden, zodat in ieder geval de HDMI-chipset kan worden vervangen.

Denon AVR X2700H

Heise berichtte over de publicatie van c't Magazine, waarin het medium spreekt over een probleem met HDMI-chips van de fabrikant Panasonic Solutions, die overgenomen is door Nuvoton Technology. Die chipsets zouden ingebouwd zijn in veel receivers die HDMI 2.1 ondersteunen, waardoor deze problemen niet alleen kunnen optreden bij receivers van Denon en Marantz, maar ook bij die van Yamaha en nog niet uitgebrachte HDMI 2.1-receivers van Onkyo/Pioneer en Sony.

C't baseert zich op meerdere bronnen uit de industrie. Die zouden hebben aangegeven dat Panasonic Solutions een fout heeft gemaakt bij de implementatie van de interfacestandaard of de signaaltechnologie van HDMI 2.1, te weten fixed rate link. Bij HDMI 2.0 is dat transition minimised differential signaling. Een fout in de signaaltechnologie van de HDMI 2.1-standaard betekent dat een firmware-update niet aan de orde is. Vermoedelijk heeft de fout tot gevolg dat niet de volledige bandbreedte die bij de HDMI 2.1-standaard hoort, beschikbaar is voor passthrough bij de receivers.

Workarounds

Volgens Sound United zijn er momenteel twee workarounds als gebruikers de problemen ervaren. Het bedrijf geeft de suggestie om het bronsignaal niet via de receiver naar de televisie te laten lopen, maar de bron direct op de televisie aan te sluiten. Aangezien er bij HDMI 2.1-televisies eARC aanwezig is, kan de televisie via het Enhanced Audio Return Channel van de HDMI-aansluiting ook lossless audioformaten doorgeven aan de receiver en bij deze oplossing gaat het videosignaal rechtstreeks naar de televisie, zonder dat de receiver er nog tussenin zit. Een andere 'workaround' die Sound United voorstelt is om voorlopig even geen 4k120 maar 4k60 te gebruiken vanuit de bron. Daarmee geeft het bedrijf in feite aan om momenteel binnen de bandbreedte van HDMI 2.0 te blijven.

Overigens heeft c't magazine de problemen vastgesteld bij het gebruik van de Xbox Series X en de RTX 3080 als bronnen. Deze console en videokaart ondersteunen HDMI 2.1, maar blijkbaar gaat er dus iets mis in de communicatie of doorgifte van de signalen via de HDMI 2.1-receivers. In het geval van de Xbox Series X in combinatie met een LG CX- of C9-oledtelevisie en een AVR-X2700H van Denon werden de beelden van het spelen van Dirt 5 niet goed doorgegeven en was er een zwart scherm te zien. Het ging weliswaar om een pre-productiemodel van de Series X, maar waarschijnlijk komt die hardware overeen met de aankomende consumentenmodellen. Dezelfde problemen waren aan de orde bij de toepassing van de RTX 3080 van Nvidia. C't magazine heeft nog niet kunnen vaststellen of de problemen ook optreden als de PlayStation 5 wordt gebruikt.

Yamaha heeft inmiddels ook gereageerd, al zegt het bedrijf alleen dat het gebruikers informatie zal bieden op zijn website over de compatibiliteit van zijn receivers en dat het op korte termijn met een update zal komen. Voor wat Yamaha betreft gaat het om de RX-V4A en de RX-V6A; bij Denon betreft het de AVR-X2700H, AVC-X3700H, AVC-X4700H en de AVC-X6700H en voor Marantz gaat het om de SR5015, SR6015, SR7015 en de SR8015.