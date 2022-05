Denon en Marantz bieden adapter aan voor oplossen HDMI-issue bij 4k120-signalen

Sound United, de fabrikant van Denon- en Marantz-receivers, komt met een HDMI-adapterkit om het HDMI-probleem bij de doorgifte van 4k120-signalen op te lossen. Dat probleem speelt met name bij Xbox Series X- en S-consoles en bij AMD en Nvidia-videokaarten met HDMI 2.1.

Op de website van Denon en Marantz meldt Sound United dat het de HDMI-adapter SPK618 kosteloos aanbiedt aan gebruikers van receivers die 4k120- en 8k-signalen ondersteunen. Vanaf 15 mei kunnen in gebruikers van deze receivers zich aanmelden op een van de twee pagina's. Volgens de fabrikant zal deze adapter een 'compatibiliteitsissue' tussen Denon- en Marantz-receivers met HDMI 2.1 en bepaalde gameconsoles oplossen. Als gebruikers een zwart scherm ervaren en geen audio horen als ze proberen om een 4k120- of 8k-signaal vanuit hun gamingapparaat via hun receiver door te sluizen naar hun scherm, zal de adapter helpen om een fatsoenlijke game-ervaring te bieden, schrijft Sound United.

Het Duitse c't Magazine constateerde vorig jaar dat er problemen zijn met de doorgifte van 4k120-signalen naar de aangesloten televisie. Sound United erkende de problemen en sprak over een mismatch tussen de HDMI-chipsets van de verschillende apparaten. Ook Yamaha bevestigde dat het probleem zich voordoet bij zijn receivers. Het probleem betreft waarschijnlijk specifiek de geïntegreerde HDMI-chips van Nuvoton Technology. De chipsets van deze fabrikant zijn ingebouwd in nogal wat receivers die HDMI 2.1 ondersteunen. Bij de PlayStation 5 speelt dit probleem niet, omdat de Nuvoton-chips waarschijnlijk niet goed overweg kunnen met de compressietechniek display stream compression; Sony past dat niet toe bij de PS5, terwijl Microsoft dat wel doet bij het beeldsignaal vanuit de Series X en S.

Het is niet duidelijk hoe de HDMI-adapter van Sound United precies werkt. Waarschijnlijk past de adapter het HDMI-signaal aan, zodat het issue met de niet goed functionerende Nuvoton-chips wordt omzeild. Duidelijk is wel dat de adapter tussen bijvoorbeeld de Xbox Series X en de receiver moet worden geplaatst. Dat betekent dat de console via een HDMI-kabel met de SPK618 moet worden verbonden, waarna deze adapter op zijn beurt weer via een HDMI-kabel met de receiver moet worden verbonden. Het aanbod van deze adapter zou kunnen betekenen dat Sound United niet meer met een andere oplossing komt.

Los van deze workaround rest gebruikers met deze problemen voorlopig weinig anders dan afzien van spelen in 4k-resolutie met 120 beelden per seconde, aangezien het probleem niet optreed bij 4k60. Een andere mogelijkheid is de console rechtstreeks op de televisie aansluiten en het geluid via ARC vanuit de televisie naar de receiver sturen. Deze 'oplossing' heeft echter wel wat nadelen, zoals een extra benodigde HDMI-aansluiting op de televisie en het feit dat via ARC geen lossless audio kan worden doorgestuurd.

Het probleem speelt ook bij andere receivers die HDMI 2.1 ondersteunen, zoals die van Yamaha. Deze zegt fabrikant in een korte verklaring, die FlatpanelsHD heeft opgetekend, dat het bij zijn huidige modellen nog steeds bezig is met onderzoek en dat het overweegt hoe het zal reageren op het probleem. Dit betreft de RX-A2A,V6A en V4A. Het bedrijf zegt dat het het probleem via toekomstige updates zal adresseren, maar dat het voor nu meer tijd nodig heeft. Daarmee is het nog onbekend of Yamaha ook met een HDMI-adapter komt, of het probleem op een andere manier zal proberen op te lossen. Het bedrijf zegt ook dat het op vrij korte termijn nieuwe receivers gaat uitbrengen voor 4k120 en 8k waarbij het probleem zich waarschijnlijk niet zou moeten voordoen. Die kunnen volgens Yamaha al binnen een maand verschijnen.