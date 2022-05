Kwartaalomzet van AMD verdubbelt bijna door goede verkopen EPYC, Ryzen en Radeon

AMD heeft in het afgelopen kwartaal een omzet van 3,45 miljard dollar behaald. Dat is een stijging van 93 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Ook was de omzet hoger dan het vorige kwartaal, waardoor het weer om een recordbedrag gaat.

De hoge kwartaalomzet is volgens AMD te danken aan goede verkopen van Ryzen- en EPYC-processors, gpu's en consolechips. Het Computing and Graphics-segment was goed voor een omzet van 2,1 miljard dollar. Dat is 46 procent hoger dan een jaar geleden en 7 procent hoger dan het vorige kwartaal. Alle Ryzen-processors en Radeon-gpu's, zowel voor consumenten als de zakelijke markt, vallen onder dit segment.

AMD maakt geen specifieke cijfers over laptop- of desktopprocessors bekend, maar ceo Lisa Su zegt bij de bespreking van de kwartaalcijfers wel dat de omzetgroei in de laptopmarkt met de Ryzen 5000-serie twee keer zo snel gaat als vorig jaar met de Ryzen 4000-serie. AMD presenteerde de nieuwe laptopprocessors begin dit jaar en zei toen dat er dit jaar 150 laptopmodellen met AMD-processors verschijnen. Volgens AMD liggen fabrikanten op schema om dat te halen.

Productie videokaarten gaat omhoog

Volgens AMD verdubbelde de omzet uit Radeon RX 6000-videokaarten ten opzichte van het vorige kwartaal en de verwachting is dat dit in de komende kwartalen flink zal toenemen, omdat de productie van de videokaarten dan omhoog gaat. Concrete details over tekorten geeft AMD niet, maar de Radeon RX 6000-gpu's zijn net als vrijwel alle videokaarten momenteel zeer slecht verkrijgbaar.

Het Enterprise Embedded en Semi-Custom-segment behaalde een omzet van 1,35 miljard dollar. Dat is een stijging van 286 procent ten opzichte van een jaar eerder. Die enorme stijging ten opzichte van vorig jaar komt met name door de leveringen van consolechips voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S; in het eerste kwartaal van 2020 werden die chips nog niet geleverd. Ook AMD's EPYC-serverprocessors vallen onder dit segment en ook die verkopen goed, zegt AMD. De kwartaalomzet van het segment was ook 6 procent hoger dan vorig kwartaal. Dat komt volgens de fabrikant door goede verkopen van EPYC-cpu's.

Onder de streep behaalde AMD een nettowinst van 555 miljoen dollar. Vorig jaar was dat nog 162 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal. De kwartaalcijfers van AMD waren beter dan analisten hadden verwacht. Opvallend is dat AMD een hogere kwartaalomzet haalde in het eerste kwartaal van 2021, dan in het laatste kwartaal van 2020. Gebruikelijk is het eerste kwartaal een periode waarin de omzet lager is. AMD heeft ook zijn verwachtingen voor het volledige jaar bijgesteld. De processormaker verwacht nu dat de omzet in totaal 50 procent hoger zal uitvallen. Vorig kwartaal was dat nog vastgesteld op 37 procent.

AMD is nog altijd een stuk kleiner dan Intel, maar de kwartaalcijfers die Intel vorige week presenteerde, waren veel minder rooskleurig wat groei betreft. Intel haalde een kwartaalomzet van 19,8 miljard dollar, 1 procent minder dan een jaar eerder. In het datacentersegment daalde de omzet van Intel met 20 procent; terwijl bij AMD de omzet uit serverprocessors blijft groeien.