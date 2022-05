TSMC: 3nm-procedé ligt nog steeds op schema, testproductie start in 2021

TSMC meldt dat zijn 3nm-procedé op schema ligt. Testproductie van deze node begint later in 2021 en 3nm-massaproductie staat voor volgend jaar op de planning. Het bedrijf verhoogt daarnaast zijn investeringskapitaal voor 2021 met 46 tot 63 procent ten opzichte van 2020.

De Taiwanese chipproducent meldt in een teleconferentie met aandeelhouders dat de ontwikkeling van zijn 3nm-procedé op schema ligt. De fabrikant meldde in april 2020 al dat 3nm-risk production in 2021 van start moet gaan en dat massaproductie in de tweede helft van 2022 zou beginnen. Taiwanese krant Digitimes stelde eind vorig jaar echter dat TSMC en Samsung beide tegen problemen aanliepen met hun respectievelijke 3nm-nodes, waardoor ze massaproductie van hun procedés mogelijk moesten uitstellen. Dit lijkt dus, in ieder geval voor TSMC, niet het geval te zijn.

De halfgeleiderfabrikant zegt daarnaast dat het in 2021 zo'n 46 tot 63 procent meer kapitaal zal investeren, ten opzichte van een jaar geleden. Het bedrijf trekt tussen de 25 en 28 miljard dollar uit om de stijgende vraag naar chips bij te benen, terwijl het bedrijf in 2020 zo'n 17,2 miljard dollar investeerde. Van dit bedrag wordt 80 procent gestoken in het ophogen van productiecapaciteit voor TSMC's 'geavanceerde procedés', welteverstaan 3nm, 5nm en 7nm.

TSMC maakt dit bekend naar aanleiding van zijn kwartaalcijfers, waaruit blijkt dat 49 procent van de omzet in het vierde kwartaal van 2020 voortkwam uit zijn 7nm- en 5nm-nodes. De omzet bedroeg in die periode ongeveer 10,5 miljard euro. De nettowinst bedroeg in het afgelopen kwartaal ongeveer 4,2 miljard euro, een stijging van 23 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

TSMC produceert chips voor verschillende grote techbedrijven, waaronder AMD's cpu's en gpu's en de mobiele soc's en M1-processor van Apple. Volgens bronnen van Bloomberg is ook Intel momenteel in gesprek met TSMC en Samsung over het uitbesteden van een deel van Intels chipproductie. Het bedrijf heeft hierover nog geen officiële mededelingen gedaan. Intel houdt op 21 januari een teleconferentie met investeerders en meldde eerder dat op die datum een beslissing wordt gemaakt. Volgens nieuwsmedium OregonLive heeft het bedrijf echter aan zijn personeel verteld dat het pas een beslissing neemt nadat Pat Gelsinger is begonnen als nieuwe ceo. Gelsinger begint op 15 februari bij Intel.