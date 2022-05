Hanzehogeschool Groningen maakt melding van datalek bij tentamensurveillance

De Hanzehogeschool in Groningen gaat melding maken van een datalek bij zijn tentamensurveillance-omgeving. Guest access stond nog ingeschakeld in de videoconferencing-applicatie, waardoor iedereen met een link kon meekijken met de studenten.

Het nieuws kwam aan het licht nadat Gronings stadsblad Sikkom een tip kreeg van een student. De studenten krijgen een link toegestuurd die verwijst naar de digitale ruimte waarin ze worden gesurveilleerd. In deze ruimte kan een surveillant meekijken met webcambeelden van de student en ook de inhoud van hun scherm bekijken. Dat kon de redactie van Sikkom ook, dankzij de uitgelekte link. De software die de Hanzehogeschool gebruikt is Blackboard Collaborate.

Volgens juristen die Sikkom gesproken heeft, is de Hanzehogeschool onder de AVG verantwoordelijk voor het datalek, ondanks dat de aanleiding een lek vanuit een student was, die daarmee het studentenstatuut overtrad. De digitale omgeving is in het beheer van de hogeschool en de onderwijsinstelling is ook degene die het gebruik ervan verplicht.

Naast het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens gaat de Hanzehogeschool studenten nadrukkelijker wijzen op de vertrouwelijkheid van de links en studenten na identiteitscontrole naar een nieuwe surveillance-omgeving verplaatsen voor extra veiligheid. De studenten die mogelijk slachtoffer zijn geworden van dit datalek, worden benaderd door de school.

Sikkom zocht ook contact met de Rijksuniversiteit Groningen, die hetzelfde systeem gebruikt. De RUG claimt dat dit beveiligingsprobleem daar niet aan de orde is, omdat ze guest access uitgeschakeld hebben staan. Dat is de standaardinstelling bij Blackboard Collaborate.