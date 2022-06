Hogeschool van Arnhem en Nijmegen meldt datalek met persoonsgegevens - update 2

De HAN meldt dat er persoonsgegevens zijn buitgemaakt bij een datalek bij de hogeschool. De precieze omvang van het datalek is nog onduidelijk; de HAN zegt dit nu te onderzoeken. Voor dit onderzoek werkt HAN met Fox-IT, zegt de hogeschool tegen Tweakers.

De hogeschool gaf op donderdag aan bericht te hebben gekregen dat 'persoonsgegevens in handen zijn gekomen van derden'. De HAN zegt direct maatregelen te hebben genomen en cybersecurityexperts te hebben ingeschakeld om de impact van het lek te kunnen achterhalen. Daarnaast is er contact met het Team High Tech Crime van de politie en is de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht.

Vrijdagochtend geeft de hogeschool aan dat het onderzoek nog gaande is en dat medewerkers en studenten per mail worden ingelicht. Studenten en medewerkers worden daarnaast aangeraden alert te blijven op phishingpogingen. Studenten of medewerkers wiens gegevens zijn buitgemaakt, worden door de school geïnformeerd. De HAN kon tegen Tweakers nog geen aanvullende details geven over het datalek, anders dan dat er samen wordt gewerkt met Fox-IT.

Update, 13:16 uur: De HAN bevestigt tegenover de NOS dat de hogeschool wordt afgeperst door een onbekende hacker. Om hoeveel geld het gaat en waarmee hij dreigt, is niet duidelijk.

Update, 09/09: In een update meldt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat de wachtwoorden van 4300 personen zijn buitgemaakt. Deze personen hebben volgens de Hogeschool een mail ontvangen waarin aangeraden wordt om de wachtwoorden te wijzigen.