Valve opent aanvragen voor Steam Deck-devkits

Valve heeft een aanvraagformulier online geplaatst voor ontwikkelaars om een Steam Deck-devkit aan te vragen. Het bedrijf zegt maar een beperkt aantal devkits te hebben en klaar te zijn om deze te leveren.

Steam-ontwikkelaars kunnen nu het formulier invullen om een devkit aan te vragen; Valve zegt de devkits 'zo snel mogelijk' te willen versturen. Geïnteresseerde ontwikkelaars moeten lid zijn van het Steamworks-partnerprogramma. Met dit programma kunnen ontwikkelaars ook Steam-functies als achievements en microtransactions in games implementeren. Om in dit programma te komen moeten ontwikkelaars onder meer honderd dollar betalen.

De Steam Deck-devkit is 'functioneel' gelijk aan de consumentenversie, al zijn er wat 'kleine' cosmetische aanpassingen. Om wat voor aanpassingen het gaat, is niet duidelijk. De Steam Deck is een gaminghandheld van Valve met een AMD-apu met Zen 2-cores, een RDNA 2-gpu, 16GB Lpddr5-geheugen en SteamOS. De console krijgt een aanraakgevoelig 7"-lcd met een resolutie van 1280x800 pixels. Leveringen starten in december. De goedkoopste versie kost 419 euro.