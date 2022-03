Valve brengt vernieuwde Downloads-pagina en Storage Management uit op Steam

Steam heeft een nieuwe clientupdate gekregen die de Downloads-pagina en de Storage Management-sectie van het platform anders inricht en een aantal nieuwe functies toevoegt. Deze update is volgens Valve voornamelijk gericht op het verbeteren van het gebruiksgemak.

De update zorgt er volgens Valve voor dat op de downloadpagina nu duidelijk wordt getoond hoever de game is met installeren, terwijl je voorheen alleen de downloadprogressie kon zien. Daarmee moet worden voorkomen dat het lijkt alsof een game bijna speelbaar is, maar dat in werkelijkheid de schrijftoewijzingsprocedure nog bezig is.

Daarnaast is het na de update mogelijk om de games in de downloadrij op prioriteit te rangschikken door ze van plek te verslepen. Verder is er bij games in de downloadrij een patchnotes-knop gekomen, die de 'View News'-knop vervangt. Zo moet het volgens Valve makkelijker worden om te zien wat de nieuwste update toevoegt aan de game.

Het Storage Management-gedeelte van het platform laat nu duidelijker per schijf zien hoeveel opslagruimte er door Steam-content wordt ingenomen. Deze pagina laat nu tevens duidelijker zien om wat voor content het gaat, zoals games, updates of Workshop-dlc. Daarnaast heeft Steam nog een aantal kleine bugs opgelost en verbeteringen toegepast op andere onderdelen van het platform.

Volgens Valve is de update vooral bedoeld om de duidelijkheid en het gebruiksgemak van het distributieplatform te verbeteren. Het gros van de veranderingen in de update is al vanaf juli beschikbaar in de Steam Client Beta.