Valve plant meer apparaten zoals Steam Deck

Valve heeft meer apparaten als de Steam Deck in de pijplijn zitten, meldt het bedrijf in een interview. Daarbij gaat het in elk geval niet om een apparaat dat is gericht op het streamen van games vanaf de eigen pc.

Valve-ontwerper Greg Coomer zegt tegen PCGamer dat apparaten als de Steam Deck 'voordelen voor Valve biedt op de lange termijn'. "We hebben de hoop dat dit een echte categorie wordt met meerdere keuzes voor consumenten daarin", zegt hij.

Waar Valve niet aan werkt, is een apparaat voor gamestreaming. "Een andere fabrikant kan bijvoorbeeld een versie van een handheld maken gericht op lange accuduur en het streamen van games vanaf een andere pc. Dat zou een interessant product zijn. Wij hebben dat nu niet in de planning, maar misschien een andere fabrikant wel. Je hebt dan lagere kosten, langere accuduur en een heel verschillende architectuur, technisch gesproken."

De Steam Deck ondersteunt wel Remote Play, waarbij spelers hun games die draaien op pc, kunnen streamen naar de handheld. Valve zegt al sinds de aankondiging dat het de bedoeling is om een categorie van handheld-gaming-pc's te starten. Het bedrijf hoopt dat ook andere fabrikanten dergelijke apparaten met SteamOS gaan maken.

De Steam Deck is Valves eerste gaminghandheld, uitgerust met een op maat gemaakte AMD-apu met Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu, 16GB Lpddr5-geheugen en een 7"-lcd met een resolutie van 1280x800 pixels en een beeldverhouding van 16:10. De eerste exemplaren van de Steam Deck worden in december geleverd.