T-Mobile meldt datalek van gegevens Vodafone Thuis-klanten van voor 2016

T-Mobile maakt melding van een datalek. Het gaat om persoonsgegevens van Vodafone Thuis-klanten van voor 2016, die door een extern bedrijf werden beheerd. Het betreffende bedrijf, Conduent, werd eerder dit jaar getroffen door ransomware.

In een e-mail brengt T-Mobile klanten die zijn getroffen op de hoogte. Ook heeft de provider melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De provider meldt aan betreffende klanten dat hun naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum is gelekt.

Het datalek heeft plaatsgevonden bij Conduent, een dienstverlener waarmee Vodafone Thuis in het verleden heeft samengewerkt. T-Mobile nam Vodafone Thuis in 2016 over en sindsdien wordt er niet meer samengewerkt met het externe bedrijf.

In de e-mail schrijft T-Mobile dat 'onbevoegden toegang hebben gekregen tot persoonsgegevens bij Conduent'. Zowel huidige klanten als oud-klanten van Vodafone Thuis worden geïnformeerd. T-Mobile waarschuwt voor mogelijk misbruik van de persoonsgegevens en zegt dat de klantenservice een verzwaarde beveiligingscheck uitvoert op klantgegevens van de betrokken klanten. De klantenservice zal extra vragen stellen om de identiteit van de klant te achterhalen.

De Amerikaanse it-dienstverlener Conduent heeft eerder bevestigd dat zijn Europese operaties op 29 mei zijn getroffen door een ransomwareaanval. Het bedrijf gaf daarover geen verdere details, maar beveiligingsonderzoekers merkten op dat de criminelen achter de Maze-ransomware bewijs toonden dat ze gegevens van Conduent hebben bemachtigd. De aanvallers zouden het bedrijf besmet hebben middels een bekende Citrix-kwetsbaarheid op een server die op zijn minst acht weken niet was gepatcht.

Of het datalek gerelateerd is aan de ransomware-aanval is niet bekend. Ook is op het moment van schrijven onduidelijk hoeveel klanten er getroffen zijn. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij T-Mobile.

Update, vrijdag: T-Mobile laat weten dat het gaat om data van 'enkele duizenden' klanten. Het betreft data van Vodafone Thuis uit de periode 2012 tot en met 2014. Het gaat om naw-gegevens en e-mailadressen en 'in enkele gevallen' ook rekeningnummers en/of de geboortedatum.