Experts: Citrix-kwetsbaarheid wordt actief misbruikt voor ransomware-infecties

Bedrijven die hun Citrix-software nog niet up-to-date hebben lopen het risico door ransomware te worden getroffen. Beveiligingsexperts waarschuwen dat dat in de praktijk al gebeurt. Ransomwareverspreiders proberen kwetsbare servers actief te infecteren.

Criminelen zouden de Sodinokibi-ransomware verspreiden bij verschillende bedrijven. Sodinokibi, ook wel de REvil-ransomware genoemd, is afkomstig van een notoire ransomwarebende. Het gaat om dezelfde ransomware die vorige maand geldwisselkantoor Travelex infecteerde, al ging het daarbij waarschijnlijk om een kwetsbaarheid in de Pulse Secure-vpn-server en niet om Citrix. Inmiddels zouden de criminelen echter actief speuren naar servers waar de Citrix Application Delivery Controller en de Citrix Gateway op draaien die nog niet gepatcht zijn, zeggen verschillende veiligheidsexperts. Eén van de bedrijven die zou zijn getroffen door ransomware is Gedia, een Duits bedrijf dat auto-onderdelen maakt.

De aanvallers zoeken specifiek naar servers waarop de Citrix-software draait. Criminelen zoeken al sinds de kwetsbaarheid bekend werd naar servers waar die op staat, maar grootschalige aanvallen bleven tot nu toe uit. Nadat de aanvallers zijn binnengedrongen in het netwerk gebruiken zij andere kwetsbaarheden in bijvoorbeeld Windows om de ransomware echt in te zetten, zeggen de onderzoekers. Inmiddels zijn er al wel patches beschikbaar voor alle versies van de ADC en Gateway, maar nog lang niet alle systeembeheerders hebben die geïnstalleerd. Nadat de kwetsbaarheid in Citrix-systemen in december openbaar werd bleken honderden Nederlandse bedrijven die te draaien. Veel bedrijven, maar ook overheden, besloten die servers uit te schakelen uit voorzorg. Volgens andere experts zouden er wereldwijd nog zeker 11.000 kwetsbare servers op internet zijn aangesloten.