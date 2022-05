Pulse Secure-vpn werkt niet vanwege bug in certificaatverificatie

Gebruikers van de Pulse Secure-vpn kunnen wereldwijd niet inloggen omdat een digitaal certificaat verlopen is. Volgens Pulse Secure gaat het om een bug. Het is niet bekend hoeveel gebruikers er last van hebben.

Pulse Secure waarschuwt gebruikers in een bulletin en zegt aan een oplossing te werken. Het probleem komt voor bij gebruikers die inloggen vanaf Windows-computers via de browser met Pulse Secure-versies 9.1R8.x, 9.1R9.x, 9.1R10.x en 9.1R11.x. Gebruikers die inloggen via de desktopclient en Linux- en macOS-gebruikers hebben geen last van de storing. Ook gebruikers van de Pulse Policy Secure- en de Pulse Connect Secure-client voor systeembeheerders werken niet goed. De problemen begonnen zondag om 22.00 uur.

Het probleem zit volgens Pulse Secure in het verifiëren van een certificaat aan de kant van het bedrijf. Dat komt volgens Pulse Secure door een bug in de code. "De verificatie faalt omdat de certificaat-verlooptijd wordt gecheckt in plaats van de timestamp van het signen van de code", schrijft het bedrijf. Daardoor accepteert het besturingssysteem de certificaten niet en krijgen gebruikers te zien dat de software geen verbinding kan leggen met de server.

Pulse Secure raadt gebruikers van de vpn voorlopig aan de desktopclient te gebruiken. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Die komt later op dinsdagmiddag beschikbaar voor de recentste versie en 'eind van de dag' Amerikaanse tijd voor de andere versies.