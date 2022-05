Analisten: pc-leveringen stegen in eerste kwartaal met 32 tot 55 procent

Het aantal geleverde pc's is in een jaar tijd gestegen met 32 tot 55 procent, becijferen drie onafhankelijke onderzoeksbureaus. De analisten wijzen voor deze flinke stijging naar de 'chaotische' pc-leveringen in het eerste kwartaal van 2020 en het chiptekort.

Onderzoeksbureau Gartner noemt de kleinste stijging, met 32 procent groei. Dit bureau schrijft dat er 69,9 miljoen pc's zijn geleverd in het eerste kwartaal van 2021. Deze groei is de grootste stijging die Gartner ooit heeft gezien sinds het volgen van de pc-markt in 2000. Gartner zegt dat de groei voornamelijk komt doordat de situatie begin 2020 'chaotisch' was en er toen minder pc's werden geleverd. Door het coronavirus moesten fabrieken in voornamelijk China destijds sluiten.

Tegelijk merkt Gartner op dat er door de aanhoudende chiptekorten nog steeds vertraging zit in de pc-leveringen. Voor sommige pc's zou het vier maanden kunnen duren voordat ze geleverd zijn. Het bureau verwacht daarom dat ook na de pandemie de vraag naar pc's hoog blijft. Verkopers en fabrikanten moeten volgens Gartner daarom goed met elkaar samenwerken om aan de vraag te kunnen voldoen zonder dat ze met een overschot aan voorraad achterblijven.

De topzesranglijst van fabrikanten die de meeste pc's leveren, is ten opzichte van een jaar eerder ongewijzigd. Lenovo staat op de eerste plaats, gevolgd door HP en Dell. Dells voorsprong op Apple is wel gedaald in het afgelopen kwartaal. Waar Apple in het vorige kwartaal nog 48,6 procent meer pc's leverde dan een jaar eerder, wist Dell 'slechts' 12,9 procent meer pc's te leveren. Deze relatief kleine stijging komt door Dells focus op de zakelijke markt, zegt Gartner. Deze markt groeide minder hard dan de consumenten-pc-markt, aldus de analist. Na Apple volgen Acer en ASUS.

Canalys ziet een grotere stijging van 55 procent en schrijft dat er 82,7 miljoen pc's zijn geleverd in het eerste kwartaal van 2021. Het zou ook om het grootste aantal leveringen voor het eerste kwartaal sinds 2012 gaan. Het bureau wijst onder meer naar notebooks die in 2020 niet zijn geleverd, maar in begin 2021 wel werden geleverd als grote reden voor de stijging. Daarnaast zouden kleine bedrijven beginnen aan hun herstel en daarvoor meer pc's nodig hebben.

IDC meldt met 55,2 procent de grootste stijging en zegt dat er 84 miljoen pc's zijn geleverd in het eerste kwartaal. Dit bureau merkt daarnaast op dat de daling tussen het eerste kwartaal van 2021 en het laatste kwartaal van 2020 klein is. In het eerste kwartaal van een nieuw jaar worden er altijd minder pc's geleverd dan in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar. In het eerste kwartaal van 2021 werden er 8 procent minder pc's geleverd dan een kwartaal eerder. Dat is de kleinste jaarwisselingsdaling sinds 2012, toen deze daling 7,5 procent was.

Zowel Canalys als IDC ziet dezelfde topvijfrangschikking als Gartner, al wijken de precieze cijfers wel van elkaar af. De drie onderzoeksbureaus hanteren verschillende definities voor pc's. IDC ziet tablets en servers bijvoorbeeld niet als pc's, terwijl Canalys alleen tablets uitsluit als pc's. Gartner zondert 'iPads' en Chromebooks uit van zijn cijfers. Bij de drie bureaus gaat het om voorlopige resultaten.