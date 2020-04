Pc-leveringen daalden in eerste kwartaal 2020 met acht procent door coronavirus

De pc-markt is tijdens het afgelopen kwartaal met acht procent gekrompen ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Dat meldt marktanalist Canalys. Dat is de grootste krimp in vier jaar tijd. De afname in leveringen komt grotendeels door de uitbraak van het coronavirus.

De hoeveelheid geleverde computers, waaronder desktops, laptops en workstations, is volgens Canalys in het eerste kwartaal van 2020 gedaald met acht procent. Dit komt volgens de marktanalist door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. Veel computerhardware wordt bijvoorbeeld geproduceerd in China, het epicentrum van de uitbraak, waardoor veel fabrieken dicht moesten. Mede hierdoor ontstond een tekort aan pc-hardware.

Ook het productietekort bij Intel, dat wordt veroorzaakt door problemen met het 10nm-procedé, wordt genoemd als reden voor de krimp. AMD deed het volgens Canalys wel goed. "Meer consumenten en bedrijven accepteren AMD als een alternatief voor Intel."

Afbeeldingen via Canalys

Vooral Apple werd hard geraakt door de afname in pc-leveringen. Het techbedrijf leverde het afgelopen kwartaal 3,2 miljoen computers, een daling van meer dan 20 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Lenovo leverde het afgelopen kwartaal de meeste computers met ruim 12,8 miljoen exemplaren. Dat is een daling van ongeveer 4,4 procent. HP volgde met 11,7 miljoen computers. Dat is 13,8 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Alleen Dell merkte een groei in het aantal leveringen op. De leveringen van het bedrijf stegen met 1,1 procent naar ongeveer 10,5 miljoen computers.

Tegelijkertijd met de afname in leveringen, groeide de vraag naar computerhardware. Vermoedelijk komt dit doordat veel mensen gedwongen vanuit huis werken of studeren. Zo deden netwerkapparatuur en randapparatuur als monitors, webcams, koptelefoons en printers het goed in het afgelopen kwartaal. Ook de vraag naar software, waaronder office-suites, steeg.

Canalys vermoedt verder dat de toegenomen vraag naar computerhardware niet de rest van het jaar doorzetten. Dit is omdat weinig bedrijven volgens Canalys zullen investeren in nieuwe pc-hardware, en consumenten inmiddels hun hardware waarschijnlijk al geüpgraded hebben voor de eerste thuiswerkperiode. Daarnaast is een recessie begonnen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, waardoor het aanschaffen van it-hardware ook bij grote bedrijven en overheden vermoedelijk minder prioriteit zal hebben.