Nintendo laat Switch-gebruikers controllerknoppen remappen

Nintendo heeft een update voor de Switch uitgebracht waarmee het mogelijk is de knoppen van de controllers te remappen. Ook kunnen spelers na de update games en andere opgeslagen data van het interne geheugen naar een externe sd-kaart verplaatsen.

De wijzigingen zitten in versie 10.0.0 van de console, die maandagavond is uitgebracht. Met de update kunnen spelers de knoppen van de console instellen zoals ze dat zelf willen. Dat remappen werkt met de Joy-Con-controllers en de Switch Pro-controller. Ook kan dat op de Switch Lite. Externe controllers kunnen niet opnieuw gemapped worden. Spelers kunnen met de update maximaal vijf configuraties opslaan per controller. Dat zijn er dus vijf voor iedere Joy-Con, vijf voor de Switch Pro en vijf voor de Switch Lite.

Nintendo maakt het ook mogelijk om games en andere data te verplaatsen van het interne geheugen naar een sd-kaart. Het gaat om gedownloade software zoals games, updates daarvoor, en DLC. Save-data en 'sommige update-data' kunnen niet worden verplaatst naar een extern geheugen, al schrijft Nintendo niet precies welke data het daarmee bedoelt. In de update zitten ook nog wat andere nieuwe features, zoals de mogelijkheid om bladwijzers toe te voegen aan nieuwsartikelen.