'Nintendo heeft in Japan meer exemplaren Switch geleverd dan Wii'

Nintendo lijkt in Japan meer Switch-consoles geleverd te hebben dan het ooit leverde van de Wii. Naar schatting is de Switch in Nintendo's thuisland in totaal 12,8 miljoen keer geleverd, tegenover 12,7 miljoen leveringen van de Wii.

De Japanse gamewebsite Famitsu meldt dat het geschatte cumulatieve verkoopcijfer van de Nintendo Switch in Japan op 12.801.222 exemplaren uitkomt, in de periode van 3 maart 2017 tot 22 maart 2020. Volgens analist Daniel Ahmad van onderzoeksbedrijf Niko is de Switch daarmee in Japan de Nintendo Wii voorbij, die tot op heden in het land 12,7 miljoen keer is geleverd. De Wii kwam 14 jaar geleden in de verkoop.

Volgens Famitsu werden er tussen 16 en 22 maart in Japan 392.576 exemplaren van de Switch geleverd. Ahmad zegt dat dat een recordweek voor de Switch betekent; het aantal zou hoger zijn dan de eerste week van de release van de originele Switch in 2017 en is ook een stuk hoger dan de Switch-leveringen in Japan in de voorgaande weken van dit jaar.

Het lijkt erop dat de recente release van Animal Crossing: New Horizons een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het cijfer van 12,8 miljoen: Ahmad stelt dat het erop lijkt dat de fysieke en digitale leveringen van Animal Crossing: New Horizons in de eerste drie dagen al boven de 2,5 miljoen uitkwamen en dat deze gamerelease ook de leveringen van de Switch heeft gestuwd, onder meer ook door de introductie van een speciale Animal Crossing-versie van de Switch.

De Nintendo Switch, die nu zo'n drie jaar op de markt is, is de Wii nog lang niet voorbij als gekeken wordt naar de totale wereldwijde leveringen. Dat cijfer staat op basis van de meest recente informatie van Nintendo voor de Wii op 101,6 miljoen stuks, tegenover 52,5 miljoen voor de Nintendo Switch.