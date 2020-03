Het zijn hectische tijden. Het leven van menigeen staat behoorlijk op zijn kop door het virus dat rondwaart. Er is veel te regelen, er is veel te organiseren en er heerst onrust. Daarom is het wellicht een goed idee om af en toe eens flink aan de werkelijkheid te ontsnappen en laat er nu net een game zijn verschenen waarmee dat uitstekend kan. Animal Crossing: New Horizons is een game waar je heerlijk relaxed van wordt. Als we de spin-offs even buiten beschouwing laten, is dit de vijfde game in de serie, en met New Horizons slaat Nintendo interessante nieuwe wegen in.

Niet voor iedereen

Een kleine waarschuwing vooraf: Animal Crossing is een serie die niet door iedereen wordt gewaardeerd. Sterker nog, het gaat om games waarover de meningen sterk verdeeld zijn. Je bent er fan van of je vindt het helemaal niets; je begrijpt de ontspannende vibe van de game of je haren gaan er recht van overeind staan, en dat geldt ook voor het nieuwste deel: New Horizons.

Net als de voorgaande delen is New Horizons een game waarin je niet veel meer doet dan plantjes water geven, schelpen verzamelen, hout sprokkelen en vlinders vangen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. De game heeft nauwelijks een doel en er zijn geen gevaren om te overwinnen. Er is niet eens een echte uitdaging. En toch is het spel onderhoudend, mits je ervoor openstaat.