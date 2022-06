Getty Museum laat Animal Crossing-spelers echte kunst ophangen via Art Generator

Kunstliefhebbers die Animal Crossing: New Horizons spelen kunnen nu makkelijk beroemde schilderijen toevoegen aan hun eiland dankzij de Animal Crossing Art Generator van het Getty Museum.

Het Getty Museum biedt zelf een aantal favoriete kunstwerken die al omgezet zijn naar qr-codes, zoals Irissen van Vincent van Gogh en Een oude man in militair kostuum van Rembrandt. Gebruikers kunnen de qr-code scannen met hun Nintendo Switch-app als hun smartphone via NookLink is verbonden met de Animal Crossing-game. Via NookPhone kunnen ze de ontwerpen vervolgens integreren en de schilderijen aan muren hangen of er t-shirts van maken.

Gebruikers kunnen afbeeldingen uit de collectie van het Getty Museum zelf omzetten naar qr-codes, maar ze kunnen ook werken van andere musea importeren als die hun collectie via het International Image Interoperability Framework beschikbaar stellen. Dit IIIF is een methode om kunstwerken online zichtbaar te maken, met viewers, of in dit geval de generator, die dit ondersteunen.

Gebruikers dienen hiervoor de url te gebruiken die naar het betreffende werk verwijst, zodat de tool het bijbehorende IIIF Manifest kan lezen en het werk kan weergeven. In Nederland zou onder andere het Instituut Beeld en Geluid een deelnemende partner voor IIIF zijn en in België is dat bijvoorbeeld het Modemuseum, volgens het overzicht.