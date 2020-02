Nintendo verwacht vertraging bij productie en levering Switch door coronavirus

Nintendo biedt in een mededeling op zijn Japanse website excuses aan voor verwachte problemen met de productie en levering van de Switch-console en bijbehorende accessoires. Door de uitbraak van het coronavirus verwacht de fabrikant vertragingen.

In het bericht op de Japanse site spreekt Nintendo specifiek over vertraging voor de Japanse markt. Dat is de thuismarkt van Nintendo en het bedrijf zet daar een relatief groot deel van zijn producten af. Nintendo produceert zijn Switch-consoles in China. Het bericht zegt niet of de vertraging ook andere werelddelen zal treffen, maar dat lijkt wel aannemelijk.

Nintendo verwacht ook dat nieuwe leveringen van de Ring-Con, de accessoire die bij de game Ring Fit Adventure geleverd wordt, vertragingen oplopen. De South China Morning Post schreef woensdag dat de vraag naar die game in China flink is toegenomen sinds de uitbraak van het coronavirus, omdat mensen veel thuis zitten. Op handelwebsites wordt het spel voor twee keer de winkelprijs verkocht, aldus de krant. Officieel is het spel overigens nog niet uitgebracht in China, maar grote webwinkels in het land verkopen het spel al.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er diverse berichten verschenen over de mogelijk impact op de productie van techproducten, maar veelal is het nieuws onbevestigd. Foxconn, een fabrikant die onder andere iPhones maakt voor Apple, zei aanvankelijk dat het virus weinig impact zou hebben. Een bron van Reuters meldde eerder deze week dat de iPhone-productie wel flinke vertraging zal oplopen als de Chinese fabrieken ook na 10 februari nog gesloten moeten blijven.