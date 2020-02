Vodafone gaat Huawei-apparatuur uit corenetwerk verwijderen in Europa

Vodafone gaat in Europa Huawei-apparatuur verwijderen uit zijn corenetwerken. Die operatie duurt vijf jaar en kost tweehonderd miljoen euro. In Nederland hoeft er geen apparatuur verwijderd te worden; daar wordt gebruikgemaakt van Ericsson-hardware.

Nick Read, de ceo van Vodafone Group, heeft de beslissing bekendgemaakt. Het bedrijf noemt niet specifiek om welke landen het gaat, maar meldt wel dat de operatie tweehonderd miljoen euro gaat kosten en naar verwachting vijf jaar zal duren.

Hans den Heijer, woordvoerder van VodafoneZiggo, laat desgevraagd aan Tweakers weten dat de beslissing geen invloed heeft op de Nederlandse tak van de provider: "Wij als joint venture VodafoneZiggo zijn een bescheiden gebruiker van Huawei en hebben dit niet in de kern van ons netwerk. Dat komt doordat van oudsher Ericsson onze netwerkpartner en hoofdleverancier is van deze apparatuur."

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering providers verplicht om Huawei-apparatuur uit het corenetwerk te halen en maximaal 35 procent van andere delen mogen uit Huawei-hardware bestaan. Als andere landen dat voorbeeld volgen, kan het opzetten van 5g-netwerken met twee tot vijf jaar worden vertraagd, zegt Read tegen The Guardian. De regels hebben in het VK nu weinig impact zegt de ceo, omdat de provider er al grotendeels aan voldoet.

De Nederlandse regering kan providers verplichten om alleen netwerkapparatuur van vertrouwde leveranciers te gebruiken voor kritieke onderdelen van aan te leggen 5g-netwerken. Min of meer komt die regelgeving erop neer dat providers in Nederland geen Huawei-hardware in kunnen zetten voor het corenetwerk. Die regels zijn in lijn met een streng selectiebeleid voor 5g-apparatuur dat door EU-landen is afgesproken.