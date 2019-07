Nintendo verschuift deel Switch-productie deze zomer van China naar Vietnam

Nintendo is van plan om een deel van de Switch-productie van China naar Vietnam te verplaatsen. Het gamebedrijf zegt dit te doen om 'risico's te spreiden' en dat het niets te maken heeft met het vermijden van importtarieven die onderdeel zijn van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Dat zegt een Nintendo-woordvoerder tegen Reuters. Volgens de Japanse krant Nikkei neemt de Vietnamese tak van Foxconn het werk over van de Chinese afdeling. Het is niet duidelijk waar de console allemaal geproduceerd wordt en hoe groot deze verhuizing precies zal worden, maar wel is duidelijk dat Nintendo in 2019 in totaal 18 miljoen consoles verwacht te verkopen. In 2018 ging 40 procent van de verkochte Switch-consoles naar de VS.

Eerder stuurden Nintendo, Microsoft en Sony al gezamenlijk een brief naar de Amerikaanse regering waarin ze vroegen om af te zien van importtarieven op gameconsoles. Daarnaast zijn bedrijven als Apple en Sharp bezig met of overwegen ze de productie te verhuizen uit China.

President Trump dreigt momenteel met importheffingen van 25 procent op gameconsoles. Nu is de importheffing nog 10 procent. De handelsoorlog tussen de twee landen woedt sinds ongeveer een jaar. Het Chinese Huawei heeft het nog zwaarder dan de bovengenoemde bedrijven: de techgigant staat op de zwarte lijst wat betreft handel met Amerikaanse bedrijven.