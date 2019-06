Gebruikers klagen over prestaties Bloodstained: Ritual of the Night op de Switch

De Nintendo Switch-versie van Bloodstained: Ritual of the Night heeft last van prestatieproblemen. De game heeft onder andere last van vastlopers, matige framerates en een lage resolutie.

Een Reddit-gebruiker laat onder andere weten dat spelers beter kunnen wachten op updates of een versie op een andere console kunnen kiezen. De game haalt, volgens het Reddit-topic, de standaard 30fps niet. Ook crasht het spel regelmatig en loopt de game vast op momenten dat er meerdere vijanden in beeld komen. Tevens zou er een vertraging in de besturing zitten en is de resolutie ook lager dan verwacht. De problemen komen zowel in de 'Docked'- als in de 'Handheld'-modus van de Switch voor.

Op Twitter laat de ontwikkelaar weten dat de problemen bekend zijn en dat gebruikers binnenkort een aantal kleine updates mogen verwachten die de problemen zouden moeten verhelpen. Aanvankelijk had ArtPlay al een day one-update doorgevoerd, maar deze update had niet het gewenste effect. De ontwikkelaar zou nu meer middelen inzetten om aan de Switch-versie te werken.

Bloodstained: Ritual of the Night, die in 2015 in korte tijd een miljoen dollar opbracht via een Kickstarter, werd twee keer uitgesteld. Ook kwam de Switch-versie een week later uit dan op de andere consoles.

