Bloodstained: Ritual of the Night komt volgende maand uit op Android en iOS

Bloodstained: Ritual of the Night, gemaakt door de producer van Castlevania, komt volgende maand beschikbaar op het Android- en iOS-besturingssysteem. De game is al in de applicatiewinkels verschenen.

Het Chinese NetEase en het Japanse ArtPlay, die de game samen uitbrengen, hebben te kennen gegeven dat Bloodstained: Ritual of the Night ergens in december uit moet komen. De game is verschenen in een listing in de Play Store en de App Store, waarbij er ongeveer 10 dollar betaald moet worden om te kunnen spelen. Een precieze releasedatum is er echter nog niet, maar bij de iOS-versie wordt vermeld dat de uitgave op 4 december wordt verwacht.

Het was al bekend dat de game uit zou komen op Android en iOS. Vorige maand maakten de uitgevers dat wereldkundig, maar toen werd er nog geen releasedatum genoemd. Bloodstained: Ritual of the Night kwam in juni 2019 uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. De mobiele versie is een port, waarbij aanpassingen zijn gedaan om de game speelbaar te maken met een touchscreen. Het spel wordt gezien als de spirituele opvolger van Castlevania.