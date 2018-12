Bloodstained: Ritual Of The Night krijgt geen MacOS- en Linux-versie

De ontwikkeling van de MacOS- en Linux-versies voor Bloodstained: Ritual Of The Night is gestaakt. Het team achter de platformer heeft meer tijd nodig om de andere features te optimaliseren. Bloodstained komt in de loop van 2019 uit.

Ontwikkelaar Koji Igarashi, voormalig hoofdproducent van de Castlevania-serie en bedenker van Bloodstained, biedt zijn excuses aan voor het staken van de ontwikkeling van de versies. Hij en het ontwikkelaarsteam vinden dat het verbeteren van de middleware en de online features voorrang moeten krijgen.

Igarashi meldt op de Kickstarter-pagina dat backers die een van de twee versies hebben bestelt hun bestelling nog kunnen aanpassen. De bedenker is echter optimistisch over het ontwikkelingsproces en meldt dat alle andere versies van Bloodstained nu worden getest op de platformen.

Het is niet de eerste keer dat de ontwikkelaar tijdens de ontwikkeling van Bloodstained een versie van het spel annuleert. In 2017 stopte de ontwikkeling van de Wii U-versie. Igarashi en zijn team hadden besloten om een versie voor de destijds nieuwe Nintendo Switch te ontwikkelen. Een jaar later werd de ontwikkeling van de PlayStation Vita-versie gestaakt.

Bloodstained werd voor het eerst in 2015 aangekondigd. Binnen een dag haalde het bedrijf het streefbedrag van 500.000 dollar, omgerekend 437.140 euro, via de Kickstarter-pagina. De verschijningsdatum is tot twee keer toe verplaatst: eerst van maart 2017 naar 2018 en daarna naar 2019.