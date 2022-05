Platformgame Bloodstained: Ritual of the Night komt naar Android en iOS

Actieplatformer Bloodstained: Ritual of the Night, gemaakt door de producer van Castlevania, krijgt een mobiele versie. Het Chinese NetEase werkt met het Japanse ArtPlay aan een port voor Android en iOS. De game verscheen eerder al voor consoles en pc.

Om de game speelbaar te maken via het scherm van smartphones, wordt de interface aangepast. De ontwikkelaars zeggen met een mechanisme te komen dat het makkelijk moet maken om speciale moves uit te voeren. Ook krijgt de mobiele versie nieuwe achievements.

De game wordt vertaald voor verschillende internationale markten en wordt uitgebracht als een spel waarvoor eenmalig moet worden betaald, melden de makers in een persbericht. Wanneer de Android- en iOS-versie van de platformgame uitkomen, is nog niet bekend.

Bloodstained: Ritual of the Night kwam in juni 2019 uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Het spel wordt gezien als de spirituele opvolger van Castlevania en is geregisseerd door de Japanner Koji Igarashi, die voorheen bij Konami aan de Castlevania-games werkte. Bloodstained is gefinancierd via crowdfunding. In 2015 werd er 5,5 miljoen dollar opgehaald via Kickstarter.

Screenshots van de komende mobiele versie van Bloodstained: Ritual of the Night