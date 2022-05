Abonnement voor los breedbandinternet van Orange Belgium kost 40 euro per maand

Orange Belgium presenteert zijn abonnement voor los breedbandinternet. De kabelverbinding met 100Mbit/s download en 5Mbit/s upload kost 40 euro per maand. Het dataverkeer is 'onbeperkt', maar Orange verlaagt de snelheid van grootverbruikers.

Orange Belgium introduceert twee nieuwe abonnementen: Home internet en Home Internet & TV. Eerstgenoemde is het abonnement dat enkel breedbandinternet biedt, de andere optie voegt daar zeventig tv-kanalen aan toe en kost 55 euro per maand. Tegen een meerprijs van 10 euro per maand kan een vaste telefoonlijn afgenomen worden.

Beide abonnementen bieden een downloadsnelheid van 100Mbit/s en 5Mbit/s upload. Voor 15 euro per maand extra kan Internet Boost afgenomen worden. De downloadsnelheid gaat daarmee naar 400Mbit/s en de upload naar 40 of 20Mbit/s. De uploadsnelheid hangt af van het gebruikte kabelnetwerk. Via de VOO-kabel krijgen Orange-klanten 20Mbit/s en via de Telenet-kabel is dat 40Mbit/s.

Orange Belgium noemt het dataverkeer van de abonnementen onbeperkt, maar uit de voorwaarden blijkt dat er wel beperkingen zijn. Als gebruikers tijdens de piekuren tussen 17:00 en 23:59 uur in een maand meer dan 750GB verbruiken, worden ze beschouwd als intensieve gebruikers. Orange kan de snelheid van die gebruikers verlagen naar 10/1Mbit/s.

Met de prijs van 40 euro per maand is het losse internetabonnement van Orange Belgium duurder dan de goedkoopste abonnementen van concurrenten Telenet en Proximus. Het Orange-abonnement heeft echter minder beperkingen. Telenet biedt los internet met dezelfde snelheid aan voor 28,60 euro per maand, maar daar zit een datalimiet van 150GB aan vast. Het Proximus-abonnement kost 27,50 euro per maand en heeft een downloadsnelheid van 50Mbit/s en een downloadlimiet van 100GB per maand. Abonnementen van Telenet en Proximus met vergelijkbare voorwaarden zijn wel duurder.

De kleinere aanbieder edpnet biedt voor 35 euro per maand onbeperkt internet met 100Mbit/s en ook Scarlet, een dochtermerk van Proximus, biedt onbeperkt internet aan voor 32 euro per maand. Dat abonnement is met 50MBit/s download echter langzamer.