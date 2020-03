Orange Belgium introduceert Go-abonnementen en schrapt Dolfijn

Orange Belgium heeft zijn mobiele abonnementen gewijzigd. Het bedrijf brengt zijn vernieuwde aanbod onder de Go-aanduiding uit. Tegelijk stopt het bedrijf met het aanbieden van de abonnementen met dierennamen, zoals Dolfijn, Koala en Arend, aan nieuwe klanten.

Orange brengt zijn aanbod terug tot vier abonnementen onder de Go-merknaam: Go Light, Go Plus, Go Intense en Go Unlimited. Het bedrijf richt zich daarbij op uitbreiding van de hoeveelheid geboden mobiele data en dan vooral voor gezinnen. Volgens Orange verbruikten zijn klanten eind 2019 gemiddeld 4,5GB per maand, wat vooral toe te schrijven is aan de komst van de abonnementen met onbeperkt data.

De meeste abonnementen met dierennamen kennen een vergelijkbaar Go-alternatief, maar Dolfijn verdwijnt. Orange maakt zelf de vergelijking tussen Koala en Go Plus; klanten krijgen voortaan 5GB in plaats van 4GB voor 20 euro per maand. Een klant met een Arend-abonnement krijgt bij een overstap naar Go Unlimited een fair use-hoeveelheid data van 30GB in plaats van 20GB, bij een gelijkblijvende prijs van 40 euro. Bij overschrijding daalt de snelheid naar 512kbit/s.

De Love Duo- en Love Trio-aanvullingen met respectievelijk vast internet en vast internet plus tv blijven bestaan, maar de verdubbeling van mobiele data in combinatie met Love verdwijnt. Dat betekent dat een klant die Koala in combinatie met Love afneemt en die overgaat naar Go Plus, van 8GB naar 5GB mobiele data gaat. Orange adviseert dan een overstap op Go Intense, met 15GB.

De gezinskortingen bij afname van meer dan één simkaart bieden voordeel bij Go Intense en Go Unlimited. Een gezin dat twee sims als onderdeel van Go Intense afneemt, betaalt bijvoorbeeld 21 euro per maand per sim, met behoud van elk 15GB data, waar dat voor een enkele sim 30 euro per maand is. Wie Go Intense met Go Unlimited of tot vijf abonnementen van Intense of Unlimited combineert, krijgt nog eens 9 euro per maand per abonnement korting.

De nieuwe abonnementen komen vanaf 10 maart beschikbaar. Klanten van Orange kunnen hun bestaande dierenabonnementen behouden, maar het bedrijf biedt ze niet langer aan nieuwe klanten aan.

Prijs voor 1 sim Prijs voor 2 sims Prijs voor 3 sims Data Bellen Sms/mms Go Light 10 €/m 20 €/m 30 €/m 500MB 90 min Onbeperkt Go Plus 20 €/m 40 €/m 60 €/m 5GB Onbeperkt Onbeperkt Go Intense 30 €/m 42 €/m 63 €/m 15GB Onbeperkt Onbeperkt Go Unlimited 40 €/m 62 €/m 93 €/m Onbeperkt* Onbeperkt Onbeperkt

*30GB fair use, daarna 512kbit/s in België en de EU