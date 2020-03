Gebruikers klagen over bootloops bij Android 10-upgrade Xiaomi Mi A2 Lite

Gebruikers van de Xiaomi Mi A2 Lite klagen over een onbruikbare telefoon na het installeren van de Android 10-upgrade. Deze update wordt sinds maandag gefaseerd uitgebracht. Gebruikers melden dat de fastboottool de bootloop kan verhelpen.

Op GoT melden tweakers sinds gisteren de Android 10-upgrade te kunnen installeren. Vrij snel daarna zeiden de eerste gebruikers een zwart scherm te zien bij het starten. Ook op het XDA-forum klagen gebruikers over telefoons die na de update niets meer doen. Enkele GoT-gebruikers schrijven daarnaast vijf punten onder in beeld te zien, wat lijkt op het effect van backlightbleeding. De onschuldigste bug is een instellingenmenu dat de telefoon herkent als een Pixel.

Verschillende gebruikers zeggen het probleem te hebben verholpen door de fastboottool te gebruiken. Daarmee kan de telefoon door middel van een factory reset teruggebracht worden naar Android-versie 9. Gebruikers zeggen ook dat de Android 10-update nu niet meer wordt aangeboden. Xiaomi heeft nog niet op de upgradeproblemen gereageerd.

Het is niet voor het eerst dat Xiaomi-gebruikers problemen ondervinden bij een update naar Android 10. Vorige week nog staakte Xiaomi deze upgrade bij de Mi A3. Gebruikers klaagden toen onder meer over een vingerafdrukscanner die niet naar behoren werkte.