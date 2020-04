Xiaomi hervat Android 10-upgrade voor Mi A2 Lite

Xiaomi stuurt een nieuwe Android 10-upgrade uit naar gebruikers van de Mi A2 Lite. De Chinese fabrikant was daarmee gestopt, nadat gebruikers last kregen van bootloops. De nieuwe versie lijkt geen problemen op te leveren.

Onder andere gebruikers op het forum van Tweakers melden dat ze de nieuwe Android-versie op hun Xiaomi Mi A2 Lite ontvangen. Ook op Twitter en op Reddit maken mensen melding van de upgrade. Gebruikers zijn positief over de update; problemen met bootloops lijken niet meer voor te komen.

Xiaomi begon in maart met het uitsturen van een Android 10-upgrade voor de Mi A2 Lite. Sommige gebruikers kregen daardoor problemen; hun telefoon werd onbruikbaar en kwam in een bootloop terecht. Xiaomi stopte daarom tijdelijk met het versturen van de nieuwe software. De Android-upgrade die Xiaomi nu naar toestellen pusht is 1,15GB groot en heeft buildnummer v11.0.4.0.QDLMIXM.