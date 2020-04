Ubisoft brengt gratis probeerversie van Tom Clancy's The Division 2 uit

Ubisoft brengt een probeerversie van Tom Clancy's The Division 2 uit. De gratis versie is speelbaar totdat level 8 bereikt wordt, of de maximale speelduur van acht uur. De proefversie is beschikbaar voor pc en consoles.

De probeerversie is vandaf dinsdag te downloaden voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One. Als spelers besluiten om het spel te kopen na de gratis proefperiode, behouden ze hun voortgang. De game is ook beschikbaar als onderdeel van Ubisofts abonnementsdienst Uplay+ en voor gamestreamingdienst Google Stadia.

Ubisoft bracht Tom Clancy's The Division 2 begin vorig jaar uit. De loot-shooter speelt zich af in Washington DC en kan zowel coöperatief als alleen gespeeld worden. Vorige maand verscheen een grote betaalde uitbreiding: Warlords of New York. Daarin wordt het verhaal uit de eerste game in de serie weer opgepakt.

