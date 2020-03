Frans bedrijf sluit groot deel van laadnetwerk voor elektrische auto's

Het Franse bedrijf Izivia heeft vorige maand een groot deel van het Franse Corri-Door-laadnetwerk permanent gesloten vanwege 'veiligheidsincidenten' bij snelladers. Deze snelladers zijn van het Nederlandse EVBox, dat zegt maatregelen voor het probleem te hebben voorgesteld.

Volgens Izivia gaat het om 189 van de 217 snelladers die sinds begin februari niet meer werken. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, na twee 'technische incidenten' met verschillende snelladers van de fabrikant EVTronic. Om wat voor technische incidenten het gaat, maakt Izivia niet bekend. Het bedrijf gaat de getroffen snelladers verwijderen. 'Een deel daarvan' wordt vervangen.

Uiteindelijk blijven er 'veertig tot vijftig' laders actief op het Corri-Door-netwerk. Het Corri-Door-project is een samenwerkingsverband van onder meer energieleveranciers en autofabrikanten, die samen een netwerk van snelladers hebben opgezet in Frankrijk. Izivia houdt nu nog maar 28 snelladers op het netwerk over, deze zijn van een andere fabrikant. De 12 tot 22 andere snelladers op het Corri-Door-netwerk zijn vermoedelijk van andere aanbieders.

Volgens Electrive.com gaat het om 'hardwareproblemen', die schade hebben veroorzaakt aan de snelladers. De laders zouden geen schade hebben veroorzaakt aan auto's. Het uitschakelen van de laders zou voornamelijk problemen opleveren voor auto's die gebruikmaken van de chademo-standaard. Onder andere Nissan gebruikt deze standaard.

In een reactie zegt EVBox, dat EVTronic in 2018 heeft overgenomen, dat het om incidenten gaat uit april en juni 2019. Deze incidenten zouden het gevolg zijn 'van de specifieke Izivia-configuratie voor deze producten'. Volgens EVBox zijn er 'in geen geval veiligheidsrisico's voor eindgebruikers'. Het Nederlandse bedrijf zegt preventieve maatregelen te hebben voorgesteld aan Izivia, die deze gevallen in de toekomst moeten voorkomen. Tot slot schrijft het bedrijf dat Izivia 'niet altijd' onderhoud heeft gepleegd aan de snelladers. Het is onduidelijk of EVBox denkt dat de problemen van Izivia hierdoor zijn veroorzaakt.