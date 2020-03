Osram Lightify-lampen verliezen volgend jaar functies door afsluiten server

Osram waarschuwt klanten dat het op 31 augustus 2021 de server voor zijn Lightify-verlichting gaat afsluiten. Daarmee verliezen die met netwerken verbonden verlichtingsproducten een groot deel van hun functionaliteit.

Het afsluiten van de servers voor Lightify betekent onder andere dat lampen niet meer met Amazon Alexa en de Google Assistent bediend kunnen worden. Ook krijgen de producten dan geen updates meer en stopt de ondersteuning. In 2016 troffen beveiligingsonderzoekers kwetsbaarheden in het Lightify-systeem van Osram aan.

Osram geeft in een overzicht aan dat alleen basale functionaliteit overblijft na het afsluiten van de server. Wel wijst het bedrijf erop dat na een volledige reset koppeling mogelijk is met een ander op ZigBee gebaseerd systeem.

De reden van het stoppen met de ondersteuning is volgens Osram dat Lightify nog ZigBee Light Link en ZigBee Home Automation in plaats van ZigBee 3.0 gebruikt, wat het lastig zou maken om de compatibiliteit met smarthomesystemen te blijven garanderen. Daarnaast geeft het bedrijf aan niet meer in het platform te willen investeren, daarbij verwijzend naar het afstoten van de verlichtingsdivisie voor consumenten in 2016. Die divisie heet nu Ledvance en is onderdeel van de Chinese verlichtingsfabrikant MLS.