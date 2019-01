Android One-telefoons rond 200 euro

Veel tweakers vinden Android One een verademing. Het is vrij van bloatware, krijgt gegarandeerd jarenlang updates en die updates komen ook nog eens vlot. Je zou je bijna afvragen waarom niet alle fabrikanten op alle toestellen Android One zetten. Waarom dat is? Aan de ene kant zijn er fabrikanten die denken dat ze het beter kunnen, zoals OnePlus. Zij grijpen relatief diep in Android in om de software zo snel mogelijk te laten werken zonder de interface aan te passen. Veel andere Chinese fabrikanten willen hun toestel meer op de iPhone laten lijken of willen een andere styling met andere iconen en meer kleurtjes.

Ook is de controle over software natuurlijk belangrijk. Xiaomi en HTC zetten bijvoorbeeld advertenties in de eigen Android-skin, Samsung doet andere dingen met de interface om die bijvoorbeeld beter te laten werken met één hand en Huawei past Android ingrijpend aan, omdat het vindt dat Google niet altijd de juiste keuzes maakt. Bovendien geven al die verschillende Android-uitgaves de toestellen van verschillende fabrikanten een verschillend gezicht. Het leidde in het verleden en leidt nog steeds tot keuze voor de consument. Android One op iedere Android-smartphone zou een beetje saai kunnen ogen.

Desondanks zijn er diverse toestellen met Android One als verkoopargument. We hebben drie recente modellen naast elkaar gezet: de Nokia 5.1 Plus, de Motorola One en de Xiaomi Mi A2 Lite. In de testresultaten zie je ook de resultaten van andere Android One-modellen van dit jaar, zoals de Xiaomi Mi A2 en andere Nokia's.