Orange België gaat prijs en snelheid van Internet Boost-optie verhogen

Vanaf volgende maand verhoogt Orange België de snelheid van de Internet Boost-optie naar 400Mbit/s. Momenteel is dat 200Mbit/s. De prijs gaat een maand later ook omhoog; van 10 euro naar 15 euro per maand. Internet Boost is een optie bij abonnementen.

De Belgische provider is begonnen met het informeren van klanten over de wijziging, blijkt uit berichten van gebruikers op het userbase-forum. Daar staat ook een brief die aan een klant is gestuurd, waarin de wijzigingen worden toegelicht.

Orange verdubbelt de snelheden van de Internet Boost-optie. De downloadsnelheid gaat naar 400Mbit/s en de uploadsnelheid naar 40Mbit/s. Nu is dat in beide gevallen de helft. Vanaf 15 juni gaat de nieuwe snelheid in. Een maand later, vanaf 15 juli, gaat ook de prijs omhoog. Vanaf dan kost de snelheidsverhoging 15 euro per maand. Nu is dat 10 euro per maand.

Klanten kunnen hun contract opzeggen omdat Orange de voorwaarden aanpast. De optie Internet Boost wordt aangeboden als extra bij het 100/10-abonnement. Klanten kunnen de snelheidsverhoging maandelijks aan of uit zetten.