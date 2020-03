Proximus en Orange wijzigen netwerknaam voor oproep om thuis te blijven

De Belgische providers Orange en Proximus hebben de netwerknaam die op het scherm van klanten verschijnt gewijzigd om hen op te roepen thuis te blijven. Er verschijnt nu StayHome voor de naam van de provider boven in beeld.

Orange begon maandag met het wijzigen van zijn netwerknaam, Proximus volgde later, schrijft Le Soir. Het is geen ingewikkelde operatie, claimt een woordvoerder van Orange tegenover RTBF. De providers roepen op om thuis te blijven vanwege de landelijke lockdown in België, waarbij de overheid burgers met klem heeft verzocht om het huis niet te verlaten om zo de verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat providers de netwerknaam gebruiken om een boodschap te verspreiden. Dat gebeurt gewoonlijk via sms of een ander bericht op de telefoon. De Nederlandse overheid stuurde zondag een NL-Alert om mensen op te roepen binnen te blijven. Orange en Proximus hebben de stap genomen uit eigen beweging. Telenet doet niet mee met de actie en ook in Nederland hebben providers de netwerknaam niet gewijzigd in een oproep om thuis te blijven.