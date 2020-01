Belgen kunnen zich in andere landen digitaal identificeren met Itsme

Belgen kunnen zich voortaan in andere Europese landen identificeren met Itsme. De app van de banken en providers heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie en is daarmee een geldige manier van identificatie in alle Europese landen.

Dankzij die goedkeuring kunnen Belgische studenten zich met behulp van Itsme inschrijven bij een buitenlandse universiteit of kunnen Belgische bedrijven een offerte indienen bij een aanbesteding in een ander land, meldt de organisatie achter Itsme. De goedkeuring, waarvoor de Europese Commissie onder meer de beveiliging van een identificatiemiddel checkt, duurde ongeveer negen maanden.

Ongeveer 1,5 miljoen Belgen hebben een account bij Itsme, twintig procent van de bevolking. De app voor identificatie bestaat sinds 2,5 jaar en is een initiatief van de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC, en van de providers Orange, Proximus en Telenet. De identificatieapp laat Belgen veilig actief zijn op internet zonder kaartlezers en wachtwoorden. Via de app kunnen gebruikers zich aanmelden bij websites, digitale transacties goedkeuren en officiële handtekeningen plaatsen. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijke code van vijf cijfers die altijd dezelfde is, of met een vingerafdruk.