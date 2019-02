Belgische identificatie-app Itsme ondersteunt nu ook wettelijke handtekening

Gebruikers van Itsme kunnen voortaan op elektronische wijze een gekwalificeerde handtekening onder documenten zetten. Itsme is een identificatie-app waarmee Belgen zich zonder kaartlezer kunnen aanmelden bij banken en overheidssites.

Itsme Sign, zoals de nieuwe functie heet, stelt de gebruiker in staat om via zijn smartphone uiteenlopende documenten goed te keuren. Denk aan een handtekening om een lening te verkrijgen, een aangetekende zending te ondertekenen of om de aankoop van een onroerend goed te bekrachtigen.

De Europese eIDAS-verordening onderscheidt drie soorten digitale handtekeningen, wat volgens Itsme regelmatig tot verwarring leidt. Itsme Sign ondersteunt alleen de zogeheten gekwalificeerde handtekening, dat is de variant met het hoogste veiligheidsniveau, die wettelijk gezien evenwaardig is aan een manuele handtekening. Het platform werd hiervoor in 2018 officieel erkend als Qualified Trust Service Provider.

Itsme Sign is sinds deze week aanwezig op de administratieplatforms van Connective, Doccle, Isabel Group en Luxtrust, waar ondernemingen hun contractbeheer kunnen laten digitaliseren. Klanten bij deze platforms kunnen de Sign-optie van Itsme op eenvoudig verzoek laten activeren. "Met itsme Sign realiseren we de laatste stap om processen volledig te digitaliseren", zegt Kris De Ryck, ceo van Belgian Mobile ID, het consortium van zeven grootbanken en netwerkoperators in België dat achter het Itsme-platform schuilt.

De Itsme-app is in België zowel beschikbaar voor iOS- als voor Android-toestellen.