Orange gaat exclusieve overnamegesprekken voeren met VOO

Provider Orange neemt het Waalse telecombedrijf VOO over. Orange neemt een meerderheidsbelang van 75 procent in VOO voor 1,8 miljard euro. Daarmee troeft Orange Telenet af, dat lange tijd interesse had in het bedrijf.

Orange gaat als enige overgebleven bedrijf onderhandelen met Nethys, het Waalse moederbedrijf van VOO. Orange wil daarbij een meerderheidsbelang van 75 procent in de telecomprovider nemen, minus één aandeel. Volgens De Tijd biedt Orange 1,8 miljard euro voor die aandelen. Dat zou meer zijn dan VOO waard was; op basis van de resultaten over 2020 zou Nethys VOO hebben ingeschat op een waarde van 1,4 miljard. Orange en VOO zouden voor het eind van het jaar een definitief akkoord willen hebben.

Provider Telenet doet niet meer mee in de onderhandelingen, schrijft het bedrijf in een persbericht. De Vlaamse provider was samen met Orange de enige overgebleven partij die interesse had in VOO, en het bedrijf probeert dat al jaren over te nemen. "Telenet betreurt de beslissing van Nethys want een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene concurrentielandschap in België, het Waals en Brussels industrieel project en voor VOO als bedrijf", schrijft het bedrijf.